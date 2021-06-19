Путин: регионы получат 50 млрд рублей на развитие транспорта

https://static.news.ru/photo/43fb6246-d0fa-11eb-bdad-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Регионы получат дополнительные 50 млрд рублей на развитие общественного транспорта, заявил глава РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России». Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Политик добавил, что в ближайшее время необходимо выделить 30 млрд рублей на ремонт дорог, чтобы власти на местах смогли потратить их и в летние, и в осенние месяцы — в «оптимальный для проведения качественных дорожных работ» период.

Руководитель государства отметил, что в РФ надо запустить пятилетнюю программу капремонта школ и «Единая Россия» возьмёт её реализацию под контроль.

Путин поручил в 2021 году запустить специальную программу медицинской реабилитации. На неё должны выделить не менее 100 млрд рублей. По словам президента, это особенно важно сделать сейчас, когда пандемия коронавируса начала набирать обороты. Основной объём средств, 60 млрд рублей, нужно предусмотреть уже сейчас, на ближайшее время. Путин пояснил, что это необходимо для того, чтобы «развернуть работу широким фронтом».

Ранее сообщалось, что власти РФ обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России». Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.