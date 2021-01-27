Путин рассказал о последствиях глобализации

https://static.news.ru/photo/dcd5f2a8-6096-11eb-b889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глобализация привела к существенному увеличению прибыли крупных транснациональных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в первую очередь это касается американских и европейских корпораций.

Если говорить о прибыли компаний — кому достались доходы? Ответ известен, очевиден — 1% населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась, и знаете в какую величину? Втрое, — отметил он во время выступления на Давосском форуме.

Глава РФ подчеркнул, что в результате миллионы людей, даже в богатых государствах, перестали видеть перспективу роста своих доходов. При этом, добавил он, перед ними стоят такие проблемы, как сохранение здоровья и обеспечение детей образованием.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер сообщил, что существуют риски нарастания противоречий в экономике и политике в мире. Он отметил, что подобные противоречия могут проявляться практически во всех сферах. По его словам, распространение коронавируса ускорило структурные изменения в мировой экономике и политике, однако эти перемены начали формироваться и до пандемии.