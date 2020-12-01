Путин призвал наращивать повторное использование пластика

Президент России Владимир Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика, в том числе и к увеличению доли вторичного сырья в составе товаров и упаковки.
Глава государства отметил, что в настоящее время во всём мире серьёзное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, а также ужесточаются требования к сокращению объёмов отходов.
Безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам, — сказал Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.
Российский президент также заявил о необходимости наращивать производство малотоннажной химической продукции,
Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в Тобольск, где у него запланировано совещание по видеосвязи, посвящённое развитию нефтегазохимической отрасли.
Изначально совещание должно было состояться ещё в сентябре, однако в итоге его перенесли. Президент обсудит дальнейшее развитие отрасли, кроме того, речь пойдёт об обеспечении потребностей в указанных продуктах переработки на внутреннем рынке, а также о выходе на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией, писал NEWS.ru.