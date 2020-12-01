Путин призвал наращивать повторное использование пластика

https://static.news.ru/photo/e54e2d46-33dd-11eb-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика, в том числе и к увеличению доли вторичного сырья в составе товаров и упаковки.

Глава государства отметил, что в настоящее время во всём мире серьёзное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, а также ужесточаются требования к сокращению объёмов отходов.

Безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам, — сказал Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Российский президент также заявил о необходимости наращивать производство малотоннажной химической продукции, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в Тобольск, где у него запланировано совещание по видеосвязи, посвящённое развитию нефтегазохимической отрасли.

Изначально совещание должно было состояться ещё в сентябре, однако в итоге его перенесли. Президент обсудит дальнейшее развитие отрасли, кроме того, речь пойдёт об обеспечении потребностей в указанных продуктах переработки на внутреннем рынке, а также о выходе на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией, писал NEWS.ru.