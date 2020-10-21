Путин призвал бизнес обеспечить занятость и помнить про инвестиции

https://static.news.ru/photo/250b9ec2-139b-11eb-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские предприниматели в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) должны не только обеспечить занятость и доходы своих сотрудников, но и помнить о перспективе развития своих предприятий и наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Сейчас, когда деловые связи и ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Политик обратил внимание, что в России отработан опыт поддержки системообразующих предприятий страны, главных отраслей отечественной экономики, в числе которых строительство, лёгкая промышленность, автопром, транспорт, связь. Он отметил, что восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса в настоящий момент неустойчиво и она может столкнуться с острыми проблемами.

Глава государства добавил, что эпидемиологическая обстановка во всём мире остаётся острой. Как в России, так и во многих других странах растёт число новых заражений, а власти некоторых государство объявили локдаун. Политик добавил, что ограничения в быту и повседневной жизни сказываются на работе целых экономических секторов.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша и Германия усилили ограничения в связи с распространением коронавируса. Польские власти обязали граждан носить защитные маски в общественных местах. В Германии ограничили время работы баров, ресторанов, а также всех торговых точек, за исключением АЗС и аптек.