Путин предложил выделить 45 млрд рублей на новую программу расселения жилья

Путин предложил выделить 45 млрд рублей на новую программу, в рамках которой аварийным будет признано жильё, подлежащее расселению на 1 января 2021 года. Об этом он заявил на втором этапе съезда партии «Единая Россия». Слова президента цитирует ТАСС.

Президент напомнил , что в прошлом году на программу расселения ветхого и аварийного жилья, которое признано таковым на начало 2017 года, было дополнительно выделено 50 миллиардов рублей. По его словам, расселение идёт с опережением графика, до конца года девять регионов завершат программу досрочно. В связи с этим президент призвал не только поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья, но и запустить новую программу переселения, в рамках которой аварийным будет признано жильё, подлежащее расселению на 1 января 2021 года. Президент уточнил, что по всей стране площадь такого жилья составляет более 11 миллионов квадратных метров. Он обратился к «Единой России» с просьбой поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023–2024 годов.

Ранее сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину предложение по пересмотру стоимости квадратного метра жилья в стране при переселении граждан из аварийных и ветхих квартир. По его словам, сейчас этот показатель сильно занижен, а в Минстрое при расчёте затрат регионов не учитывают расходы, связанные с коэффициентом превышения площади покупаемого жилья над расселяемым.