Путин потребовал стимулировать импортозамещение в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/28a3ef8a-860b-11ea-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин акцентировал внимание правительства на импортозамещении в промышленности при разработке мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что кабмину надлежит обратить особое внимание на стимулирование необходимых программ.

Отчитаться о выполнении этого поручения правительству надлежит до 30 апреля. В этот же срок кабмин должен доложить о выделении финансовой поддержки авиакомпаниям в размере 23 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что сенаторы попросили законопроект Минпромторга об импортозамещении при госзакупках. В нём предусматривается введение обязательной 50-процентной квоты для продукции отечественного производства. В Совфеде предлагают возложить ответственность за достижение этого показателя на глав регионов, а также синхронизировать потребность в закупке российских товаров с нацпроектами.