Путин потребовал стимулировать импортозамещение в условиях пандемии

Президент Владимир Путин акцентировал внимание правительства на импортозамещении в промышленности при разработке мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.
В поручении главы государства,
Отчитаться о выполнении этого поручения правительству надлежит до 30 апреля. В этот же срок кабмин должен доложить о выделении финансовой поддержки авиакомпаниям в размере 23 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что сенаторы попросили законопроект Минпромторга об импортозамещении при госзакупках. В нём предусматривается введение обязательной 50-процентной квоты для продукции отечественного производства. В Совфеде предлагают возложить ответственность за достижение этого показателя на глав регионов, а также синхронизировать потребность в закупке российских товаров с нацпроектами.
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