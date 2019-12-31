Глава РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому компания «Роснефть» примет участие в реализации программы развития в стране генетических технологий до 2027 года.
Кроме того, документ меняет состав совета по осуществлению инвестиционного плана. Из него исключаются: председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков, заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев,
Их позиции займут глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и первый вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зарубежные партнёры заинтересованы в сотрудничестве с Роскосмосом. Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, к совместной работе готовы коллеги из Европы и Азии.
Руководитель предприятия также пообещал увеличить зарплаты строителям космодрома Восточный, сославшись на соответствующее поручение Кремля.
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