https://static.news.ru/photo/5f2f13e0-2be8-11ea-95ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Глава РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому компания «Роснефть» примет участие в реализации программы развития в стране генетических технологий до 2027 года.

Кроме того, документ меняет состав совета по осуществлению инвестиционного плана. Из него исключаются: председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков, заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, говорится на официальном портале правовой информации.

Их позиции займут глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и первый вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарубежные партнёры заинтересованы в сотрудничестве с Роскосмосом. Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, к совместной работе готовы коллеги из Европы и Азии.

Руководитель предприятия также пообещал увеличить зарплаты строителям космодрома Восточный, сославшись на соответствующее поручение Кремля.