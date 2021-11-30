Путин поручил предоставить налоговые вычеты вкладывающимся в ценные бумаги

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить меры по налоговым вычетам при долгосрочных вложениях граждан в рынок ценных бумаг. Об этом он заявил на сессии форума «Россия зовёт».

Прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счёт, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги, — отметил политик.

Ранее президент подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они покупают на эти деньги новое жильё в том же году. Речь идёт о доходах, полученных при продаже квартир, жилых домов или их частей, которые были использованы для покупки нового жилья большей площади. На льготу могут претендовать родители или усыновители, у которых есть несовершеннолетние дети либо дети в возрасте до 24 лет, которые обучаются очно.

Ещё один подписанный президентом закон освобождает ряд доходов граждан и организаций от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль, в том числе связанных с противодействием распространению коронавируса. Согласно закону, от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, и доходы за нерабочие дни, полученные работающими на малых и средних предприятиях. Кроме этого, от налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные в 2021 году субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.