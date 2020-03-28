https://static.news.ru/photo/8c399a80-719e-11ea-8705-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.

Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны опубликован на сайте Кремля.

Мера поддержки коснётся только предпринимателей, работающих в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. Поручение предусматривает отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Помимо этого, кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации. Первые результаты правительство должно представить российскому лидеру уже 1 апреля. В дальнейшем необходимо обеспечивать регулярную актуализацию перечня и докладывать о ситуации ежемесячно, писал NEWS.ru.