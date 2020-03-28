Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны
Мера поддержки коснётся только предпринимателей, работающих в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. Поручение предусматривает отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС).
Ранее Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Помимо этого, кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации. Первые результаты правительство должно представить российскому лидеру уже 1 апреля. В дальнейшем необходимо обеспечивать регулярную актуализацию перечня и докладывать о ситуации ежемесячно, писал NEWS.ru.
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