Путин поддержал идею разрешить ряду предприятий Украины поставки в РФ

Президент России Владимир Путин в ходе заседания с кабмином одобрил предложение премьер-министра Михаила Мишустина разрешить нескольким украинским предприятиям поставлять товары в Россию.
Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны, — цитирует президента ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о поставках на российский рынок оборудования и продукции компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились, — отметил Путин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране всенародный опрос по пяти пунктам. СМИ ожидают, что один из пяти вопросов будет касаться статуса Донбасса.