Путин объяснил, почему СП-2 более выгоден Европе, чем транзит через Украину

Президент России Владимир Путин в выступлении на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, почему новая газотранспортная система «Северный поток — 2» лучше, чем та, которая была построена на территории Украины. Он также заявил, что всегда относился к проекту «Северный поток — 2» исключительно как к коммерческому. Трансляцию мероприятия вели федеральные телеканалы.

Это чисто коммерческий проект. Не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта, что он экономически невыгодный. И якобы по политическим соображениям строят, чтобы обойти Украину и «Северный поток — 1», и «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», и так далее. Это очередная чушь — сапоги всмятку, как у нас говорят, — отметил Путин.

Он объяснил, что ГТС Украины строилась под одно месторождение, но сейчас Россия перешла к более северным месторождениям и оттуда строит новую систему.

Президент России подчеркнул, призвав послушать его внимательно, что новый маршрут на две тысячи километров короче до основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину.

На две тысячи короче. А значит — дешевле. Дешевле в том числе для конечных потребителей. Потому что цена транзита закладывается в конечную цену для потребителей, — сказал Путин.

Он добавил, что по маршруту «Северный поток-2» выбросы в атмосферу 5,6 раза меньше, чем по газотранспортной системе Украины. Кроме того, введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке, отметил президент России.

Ранее Путин также прокомментировал стремительный рост цены на газ в Европе. По его мнению, в последние годы в европейскую энергетику постепенно закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису на европейском рынке.