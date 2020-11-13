Путин надеется на расширение инвестиций по итогам саммита АТР

https://static.news.ru/photo/e6bdb6ea-2674-11eb-bf14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меры по обеспечению стабильного роста, принятые странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), будут способствовать расширению инвестиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на Восточноазиатском саммите, российский лидер обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса наблюдается снижение объёмов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, наблюдается рецессия ключевых промышленных и финансовых секторов. Он добавил, что товарооборот России со странами — участницами саммита по итогам трёх кварталов этого года сократился на 12%.

Рассчитываем, что принимаемое сегодня по инициативе китайских партнёров заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики будет стимулировать расширение торговли, инвестиций и технологических обменов между нашими странами, — цитирует его РИА Новости.

Восточноазиатский саммит — площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 2005 году для развития сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АCЕАН) и её диалоговых партнёров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АCЕАН, в 2020 году этот пост занимает Вьетнам.

Как писал NEWS.ru, российский лидер предложил странам АТР подготовить совместное заявление по борьбе с коронавирусной инфекцией.