Путин: Группе двадцати следует продолжить искать подходы к реформе ВТО

https://static.news.ru/photo/67c37a8c-2c05-11eb-9226-fa163e074e61_660.jpg Фото: worldtradeorganization/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин предложил Группе двадцати продолжить искать общие подходы к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

По его словам, во время соответствующей работы необходимо учитывать современные вызовы.

Без стабильной, эффективной многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно, — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что в настоящее время альтернативы ВТО не существует, передаёт ТАСС.

Ранее глава России сообщил, что главными рисками в мире остаются бедность и массовая безработица.

Саммит G20 стартовал 21 ноября под председательством Саудовской Аравии. Встреча лидеров стран G20 проходит в онлайн-формате.

Как писал NEWS.ru, ВТО может прекратить существование из-за несогласия США с кандидатурой на должность её главы. Журналистам стало известно о кризисе внутри организации, когда 28 октября было объявлено о победе на выборах главы ВТО представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы.