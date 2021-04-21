Путин: частным инвесторам дадут стимул для создания рабочих мест

https://static.news.ru/photo/fdd13b94-a28a-11eb-aebd-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Власти РФ начнут стимулировать частных инвесторов поддерживать создание новых рабочих мест в стране, рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие проходит в 17-й раз в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Темы, которые поднимет Путин, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».

Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. В прошлом году мы вдвое снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса — это решение будет приниматься на постоянной основе и пересмотру не подлежит, — отметил руководитель государства.

Лидер поручил кабмину РФ в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Среди них — налоговое стимулирование, доступное кредитование, расширение рынков сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных государственных предприятий.

Путин также призвал оказать помощь субъектам РФ с высокой коммерческой задолженностью. Он предложил весь объём коммерческих долгов регионов, превышающих 25% их собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029-го. Президент предложил реструктуризировать бюджетные кредиты, предоставленные субъектам РФ в 2020-м для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии COVID-19.