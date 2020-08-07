Производство сибайков на экспорт увеличат в три раза в Ярославской области

https://static.news.ru/photo/9994e39a-d929-11ea-bdbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.instagram.com/seabike_official/

Производство водных велосипедов (сибайков), которые были изобретены в Ярославской области, увеличится в три раза из-за повышения иностранного спроса.

Компания «Сибайк», которая выпускает водные велосипеды, увеличит производство с 500 до 1,5 тысяч единиц в месяц, сообщает ТАСС.

Генеральный директор компании Алексей Лукьянов отметил, что почти все сибайки выпускают на экспорт.

Серия новостных репортажей в зарубежных СМИ после соревнований «Кросс Волга» привела к кратному возрастанию объёмов производства. В три-четыре раза мы поднимаем выпуск. 99% этой продукции производится для продажи за рубеж. Это практически весь мир — Германия, Италия, США, Тайвань и другие, — привели слова Алексея Лукьянова в ТАСС.

Изобретением ярославских инженеров заинтересовались в Японии. Первая партия из 360 сибайков будет отправлена в Японию в октябре 2020 года или даже раньше. Отмечается, что продажей сибайков для японцев будет заниматься компания «Рятико». В Японии настолько заинтересовались изобретением, что хотели до пандемии организовать демонстрацию сибайков перед Олимпиадой в Токио.

Как писал NEWS.ru ранее, в России продажи велосипедов, самокатов, скейтбордов, роликовых коньков и других товаров для активного отдыха выросли в пять раз на фоне выхода из режима самоизоляции. Также отмечается, что продажи велосипедов в годовом сопоставлении выросли на 425%.