Пиво в России может подорожать

https://static.news.ru/photo/efcf2744-c374-11eb-8e2a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию в России может привести к росту её стоимости для покупателей на 5–10%. Об этом предупредили в Ассоциации производителей пива (АПП), передаёт ТАСС. В Минфине уже несколько лет прорабатывается вопрос о целесообразности введения минимальной розничной цены (МРЦ) на этот вид продукции, но окончательного решения так и не принято.

По прогнозам АПП, установление МРЦ может привести к увеличению цен для конечного потребителя на 5–10% и росту нелегального рынка, — считают в АПП.

В ассоциации также отметили, что это решение может спровоцировать риск отравлений из-за переключения потребителей на крепкий нелегальный и суррогатный алкоголь. Введение МРЦ при растущей инфляции и снижающихся доходах населения приведёт к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции и подтолкнёт часть россиян к переходу в нелегальный сегмент.

Производители подсчитали, что установление МРЦ приведёт к падению объёмов производства и налоговых отчислений на 8–10%, а рост нелегального рынка составит 5–7%.

В апреле Совфед предложил Минфину установить минимальные розничные цены на весь алкоголь в России. Сейчас такая практика распространяется на алкоголь с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Однако новое правило может вступить в силу только после согласования с ЕАЭС. Сейчас у России есть обязательства по договору по менее крепкому алкоголю.