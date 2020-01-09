https://static.news.ru/photo/1b7d9b2e-335b-11ea-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Эксперты fashion-рынка связывают падение продаж как с обеднением населения, так и с аномально тёплой зимой на российской территории.

Как показывает исследование Fashion Consulting Group (FCG), впервые с 2015 года оборот в этой части рынка снизился на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров приводит похожие цифры — по его данным, продажи одежды, обуви и сопутствующих аксессуаров упали на 4% до 2,5 трлн рублей с учётом трансграничной интернет-торговли, пишет «Коммерсант».

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс причинами сложившейся ситуации видит повышение НДС и рост закредитованности россиян. По её мнению, в российских семьях на одежде и обуви принято экономить даже чаще, чем на развлечениях. Кроме того, Лебсак-Клейманс отметила сложившуюся тенденцию к разумному потреблению, вошедшую в тренды в 2019 году.

Партнёр Deloitte Егор Метёлкин рассказал, что покупатели спускаются вниз по шкале доступности, постепенно переходя от среднего сегмента через массовый к дисконт-центрам и секонд-хендам. Также он напомнил, что аномально тёплая зима сказалась на необходимости россиян в новой одежде.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что ретейлерам придётся либо придержать сезонные коллекции до следующего года, либо распродавать вещи по значительно сниженным ценам, чтобы избавиться от них. Президент одёжной сети Baon Илья Ярошенко, в свою очередь, рассказал, что распродажи и другие сезонные маркетинговые акции продавцам пришлось запустить раньше обычного в 2019 году, что негативно сказалось на рентабельности. По его прогнозам, в 2020 году fashion-рынок ждёт стагнация, в том числе, за счёт роста интереса покупателей к онлайн-покупкам одежды и обуви.

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная таможенная служба сообщила, что в 2019 году в Россию импортировано рекордное количество секонд-хенда. Причин бума торговли одеждой с чужого плеча несколько: это и снижение уровня жизни россиян, и высокий курс доллара, и растущий интерес к бюджетным маркам, и тренд на разумное потребление. Исследование Fashion Consulting Group показало, что в 2018 году рынок новой одежды, аксессуаров и обуви в России не вырос, оставшись на уровне 2,36 трлн рублей