Продажи новых iPhone 12 начались в РФ

https://static.news.ru/photo/ba4446e2-14c7-11eb-b26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшие ритейлеры 23 октября начали продажи новых моделей смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro фирмы Apple на территории РФ. Также приобрести гаджет теперь можно на сайте производителя.

Предзаказы новинки показали, что наибольший интерес у пользователей вызвала модель в цвете «тихоокеанский синий», сообщает ТАСС. Агентство также отмечает, что больше всего предзаказов (более 80%) было оформлено в городах-миллионниках РФ. В частности, повышенный интерес проявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Красноярска и Екатеринбурга.

Покупателей не смущала цена iPhone 12, которая начинается от 79 990 рублей. Стоимость продажи iPhone 12 Pro стартует от 99 990 рублей. Данный смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб. Модель продаётся в четырёх цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость места в очереди за новыми iPhone 12 в 2020 году оказалась дешевле прошлогодней примерно в пять раз. Через электронные объявления можно было купить позицию в очереди перед центральным Re:Store на Тверской улице по цене от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей. 14 октября, на следующий день после презентации новинки, только на одном сервисе объявлений «Авито» появилось более 30 объявлений о продаже места.