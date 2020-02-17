Прирост чистой прибыли 12 тыс. ведущих мировых корпораций в январе–марте сократится на 11 процентных пунктов по сравнению с показателем предыдущего квартала из-за проблем, вызванных распространением нового коронавируса.
Как
Как писал NEWS.ru, Минтранс Китая отменил плату за проезд на всех дорогах страны в целях облегчения транспортного сообщения из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении министерства. В ведомстве считают, что это позволит ускорить доставку товаров по территории Китая и оптимизирует работу китайских компаний.
К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тыс. человек. С начала года жертвами коронавируса стали более 1,7 тыс. инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч человек.
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