https://static.news.ru/photo/dfedd4dc-5166-11ea-812a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ji Chunpeng/Xinhua/Global Look Press

Прирост чистой прибыли 12 тыс. ведущих мировых корпораций в январе–марте сократится на 11 процентных пунктов по сравнению с показателем предыдущего квартала из-за проблем, вызванных распространением нового коронавируса.

Как сообщает японская газета Nikkei, ссылаясь на экспертов, в последнем квартале 2019 года чистая прибыль этих крупнейших компаний выросла на 16 п. п. по сравнению с показателями предыдущего года. Однако в первом квартале 2020 года, согласно прогнозам, она увеличится не более чем на 5 п. п., а в Китае может сократиться на 16 п. п. Это произойдёт из-за разрыва производственных цепочек и сокращения потребительского спроса, вызванных распространением коронавируса и введённых в связи с этим карантинных ограничений.

Как писал NEWS.ru, Минтранс Китая отменил плату за проезд на всех дорогах страны в целях облегчения транспортного сообщения из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении министерства. В ведомстве считают, что это позволит ускорить доставку товаров по территории Китая и оптимизирует работу китайских компаний.

К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тыс. человек. С начала года жертвами коронавируса стали более 1,7 тыс. инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч человек.