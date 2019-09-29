Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, с 1 января 2020 года станут подакцизными товарами многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака.
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Закон устанавливает, что электронными системами доставки никотина (ЭСДН) будут считаться устройства, которые используются для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем. Прежде подакцизными товарами были только одноразовые электронные устройства.
Ставка акциза на ЭСДН и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку.
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