Президент России поддержал докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о докапитализации АО «Росагролизинг» на 6 млрд рублей.
Глава государства заявил об этом на совещании в режиме видеосвязи по ситуации в российском агропромышленном комплексе,
Ранее с предложением докапитализировать «Росагролизинг» выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр объяснил, что это позволит компании обеспечить передачу аграриям техники и оборудования в объёмах, на 40% превышающих показатели 2019 года.
АО «Росагролизинг» является госкомпанией, созданной в 2001 году для решения задач по технической модернизации российского АПК.
Как сообщал NEWS.ru, Путин также призвал сохранить набранную динамику в развитии АПК, несмотря на сложные сопутствующие условия.
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