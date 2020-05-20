Президент России поддержал докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд

https://static.news.ru/photo/cdbb02b2-9aa4-11ea-9cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росагролизинг/facebook.com

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о докапитализации АО «Росагролизинг» на 6 млрд рублей.

Глава государства заявил об этом на совещании в режиме видеосвязи по ситуации в российском агропромышленном комплексе, передаёт ТАСС. По словам Путина, такая мера позволит передать представителям отрасли около 1,5 тысячи дополнительных единиц техники. Президент также отметил, что «Росагролизинг» принял решение стимулировать обновление технического парка российских предприятий и с этой целью ввёл дополнительные льготные условия по лизингу.

Ранее с предложением докапитализировать «Росагролизинг» выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр объяснил, что это позволит компании обеспечить передачу аграриям техники и оборудования в объёмах, на 40% превышающих показатели 2019 года.

АО «Росагролизинг» является госкомпанией, созданной в 2001 году для решения задач по технической модернизации российского АПК.

Как сообщал NEWS.ru, Путин также призвал сохранить набранную динамику в развитии АПК, несмотря на сложные сопутствующие условия.