Представитель нефтяного регулятора США обсудил с Новаком сокращение добычи

Стороны обсудили сокращение предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки. Теперь Ситтон намерен переговорить с саудовским принцем.

Just had a great conversation with Russia's @novakav1 . While we normally compete, we agreed that #COVID19 requires unprecedented level of int'l cooperation. Discussed 10mbpd out of global supply. Look forward to speaking with Saudi Prince Abdulaziz bin Salman soon.