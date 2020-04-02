Экономика

Представитель нефтяного регулятора США обсудил с Новаком сокращение добычи

22:17, 02 апреля 2020 16
Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Член руководства железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком вопрос, касающийся сокращения нефти в связи с кризисом, который был вызван распространением коронавируса.

Только что провёл отличную беседу с Новаком. Хотя обычно мы конкурируем, мы согласились, что из-за COVID-19 требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества, — написал Ситтон в Twitter.

Стороны обсудили сокращение предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки. Теперь Ситтон намерен переговорить с саудовским принцем.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота продолжает падать.

Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению.

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