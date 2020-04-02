Представитель нефтяного регулятора США обсудил с Новаком сокращение добычи

https://static.news.ru/photo/727a5594-7518-11ea-93ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Член руководства железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком вопрос, касающийся сокращения нефти в связи с кризисом, который был вызван распространением коронавируса.

Только что провёл отличную беседу с Новаком. Хотя обычно мы конкурируем, мы согласились, что из-за COVID-19 требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества, — написал Ситтон в Twitter.

Стороны обсудили сокращение предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки. Теперь Ситтон намерен переговорить с саудовским принцем.

Just had a great conversation with Russia's @novakav1 . While we normally compete, we agreed that #COVID19 requires unprecedented level of int'l cooperation. Discussed 10mbpd out of global supply. Look forward to speaking with Saudi Prince Abdulaziz bin Salman soon. — Ryan Sitton (@RyanSitton) April 2, 2020

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота продолжает падать.

Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению.