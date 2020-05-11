Экономика

Правительство РФ утвердило выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

00:45, 12 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство утвердило порядок выплат единовременной материальной помощи семьям с детьми.

Получить 10 тысяч рублей можно будет с 1 июня на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявление на получение выплаты можно через портал Госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР или лично обратившись в отделение Пенсионного фонда по месту регистрации или фактического места проживания, сообщается на сайте кабмина.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне с иронией отреагировали на решение властей, по которому семьи с детьми получат специальные выплаты в связи с кризисом.

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