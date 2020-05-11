Правительство РФ утвердило выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

https://static.news.ru/photo/a37dc0dc-93d0-11ea-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство утвердило порядок выплат единовременной материальной помощи семьям с детьми.

Получить 10 тысяч рублей можно будет с 1 июня на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявление на получение выплаты можно через портал Госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР или лично обратившись в отделение Пенсионного фонда по месту регистрации или фактического места проживания, сообщается на сайте кабмина.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне с иронией отреагировали на решение властей, по которому семьи с детьми получат специальные выплаты в связи с кризисом.