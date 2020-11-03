Правительство поможет Роскосмосу закончить спор с Минфином

https://static.news.ru/photo/dc547f20-1de3-11eb-9a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Министерством финансов по поводу выделяемых средств на космические программы, заявили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Есть соответствующее поручение правительства РФ о формировании уточнённых редакций программ Роскосмоса. Правительство будет помогать Роскосмосу преодолевать разногласия с финансово-экономическим блоком, — пишет ТАСС.

Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику президента РФ Владимира Путина, который говорил о срыве сроков реализации космических программ.

Руководитель госкорпорации заявил, что с их утверждением тянет правительство. Он выразил надежду, что после совещания с главой государства кабмин согласует объёмы финансирования и примет программы. После беседы с политиком Рогозин заявил, что новый стартовый комплекс для российской ракеты-носителя «Союз-5» построят в Казахстане, на Байконуре.

Контракт на оказание услуг по созданию комплекса «Байтерек» подписан между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) и совместным казахстанско-российским предприятием «Байтерек».

Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), которая должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит», началась в 2016 году. В 2018 году Роскосмос заключил госконтракт с РКК «Энергия» на 61,2 млрд рублей на её создание и испытание. В рамках лётных испытаний, запланированных в 2023–2025 годах с космодрома Байконур, предполагается выполнить четыре пуска «Союза-5». Изготавливать ракету будет РКЦ «Прогресс».

Как писал NEWS.ru, НПО «Энергомаш» поставит первый двигатель для ракеты «Союз-5» в 2022 году, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов. На работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, предполагающие проектирование опытного образца и доработку, собираются выделить около 7 млрд рублей. Для надёжности каждое изделие пройдёт шесть, а иногда и больше испытаний и проверок. По словам Арбузова, «Энергомаш» изготовит шесть двигателей.