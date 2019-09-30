https://static.news.ru/photo/31373de6-e3a4-11e9-ab48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Общий объём серых зарплат, с которых не платятся налоги и страховые взносы, в России достигает 10 триллионов рублей в год. Эта цифра приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Объём так называемого серого фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год, — цитирует РИА Новости документ.

Серый фонд оплаты труда в правительстве называют в числе основных рисков для российской бюджетной системы. Дисбаланс в налоговой нагрузке приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к «уходу в тень».

Как писал News.ru, по оценкам специалистов Росстата, объём серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн рублей). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП. Зарплату в конверте в основном получают за репетиторство, парикмахерские услуги и прочие. Наряду с самозанятыми, значительную часть «серого» сектора экономики составляют предприятия и организации, которые платят сотрудникам зарплату в конверте, чтобы уйти от налогов. Главными причинами, по которым россияне сами соглашаются на неофициальную зарплату, являются низкий доход и недоверие к пенсионной системе.