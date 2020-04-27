Правительство объявило о начале действия второго антикризисного пакета мер

https://static.news.ru/photo/7bff7f94-886a-11ea-b885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство приняло необходимую нормативную базу для реализации второго антикризисного пакета мер по поддержке экономики и граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Налогами не будут облагаться доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Прошу глав субъектов РФ сохранять и свои региональные доплаты медикам, — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

Правительством были утверждены правила по предоставлению безвозмездной помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавируса. Средства в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника будут предоставлены, если работодатель сохранит персонал на уровне не менее 90%.

Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям, — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что компании, имеющие техническую задолженность по налогам и страховым взносам не больше 3 тысяч рублей, смогут претендовать на субсидию.

Также премьер рассказал о подготовке третьего пакета мер, направленного на восстановление нормального ритма экономики. Он будет предоставлен в правительство 30 апреля.

NEWS.ru писал, что Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам.