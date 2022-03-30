Правительство изменит систему оплаты труда шахтеров

Минтруд России разработал поправки , которые позволят повысить долю гарантированных выплат в структуре зарплаты шахтеров. Предлагается законодательно закрепить структуру оплаты труда горняков, установив, что доля заработной платы, зависящей от выработки, не должна превышать 30%, а оклад быть не менее 70%. Подробнее в материале NEWS.ru.

Поручение изменить структуру заработной платы шахтеров президент Владимир Путин дал федеральному правительству по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Это произошло после аварии в ноябре 2021 года в Кемеровской области на шахте «Листвяжная», которая принадлежит компании «СДС Уголь». Тогда в результате взрыва погиб 51 человек. Об имевших местах нарушениях в области безопасности на шахте рассказывали работники. Одно из них касается заклеивания датчиков давления скотчем , что мешало обнаружить повышенное давление метана. При повышенной концентрации газа в шахтах шахтеров обязаны эвакуировать. Президент посчитал, что нарушения норм безопасности на шахтах связаны с заработными платами шахтеров.

Минтруд предлагает внести изменения в закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» с 1 января 2023 года.

Сейчас нормы, определяющие структуру заработной платы шахтеров, определены только Федеральным отраслевым соглашением, что позволяет организациям, которые не вошли в соглашение, не соблюдать эти параметры, отмечают в министерстве. Структура оплаты труда шахтера может на 50% зависеть от выработки. Такая пропорция заставляет людей рисковать, спускаться в шахты, даже когда есть риски по безопасности. Но на них закрывают глаза, потому что существенная часть зарплаты шахтера привязана к плану, к объему добычи, а у всех есть семьи, кредиты и т.д.

Randall Benton/Sacramento Bee via ZUMA Wire/Global Look Press

По данным Кемеровстата (территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области — Кузбассу) среднемесячная заработная плата работников организаций, занимающихся добычей угля, составила за январь-ноябрь 2021 года 69,5 тыс руб. При такой зарплате кемеровских шахтеров доля, зависящая от выработки, не должна превышать 20,85 тыс руб. А окладная (постоянная) часть быть не менее 48,65 тыс руб.

Законопроект, разработанный Минтрудом России, предусматривает фиксацию структуры заработной платы шахтера, в которой доля выплат прямо или косвенно зависящих от выработки (то есть, количества добытого угля) не должна превышать 30%. Таким образом, шахтеры будут финансово защищены на случай, если добыча в связи с требованиями безопасности невозможна. При этом у организаций сохранится возможность поощрять работников за результаты труда при нормальном режиме работы предприятия.

Кроме того, Минтруд подготовил поправки в трудовой кодекс Российской Федерации и предлагает законодательно обязать работодателя обеспечить допуск лиц, имеющих право на осуществление профсоюзного контроля за условиями труда шахтёров. В том числе вводится ответственность работодателя за воспрепятствование такому контролю. А Роструд (служба Минтруда — при ред.) будет контролировать выполнение отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне. Эти изменения предложено внести с 1 сентября 2022 года.

Сотрудники МЧС производят работы по ликвидации последствий аварии EMERCOM of Russia/Global Look Press

В Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности (Росуглепроф) поддержали и поручение президента России, и предложенные Минтрудом поправки.

В текущем федеральном отраслевом соглашении зафиксировано, что доля выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (то есть, количества добытого угля) не должна превышать 30%. Во многих предприятиях было 50 на 50%, поэтому президент России дал поручение закрепить законодательно 70 на 30%, — сообщили NEWS.ru в Росуглепрофе.

Закрепление постоянной части зарплаты шахтера на уровне не менее 70% заставит людей меньше рисковать своей жизнью и здоровьем из-за денег полагает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Человек будет уверен в том, что не останется без зарплаты, если будет соблюдать технику безопасности и не будет спускаться в шахту, где имеют место риски. Он и его семья не останутся без средств к существованию, если он не выполнит условную выработку, план и т.д., — сказал эксперт NEWS.ru

Ранее председатель профсоюза Иван Мохначук заявлял о том, что систему оплаты труда шахтеров необходимо изменить, динамически привязав премию к объему добытого угля и отказавшись от крупных штрафов за невыполнение поставленного плана, которые могут доходить до 50% от доходов горняков. Такой подход позволит шахтерам не забывать про безопасность в погоне за показателями плана, даже небольшое недовыполнение которого лишает их существенной части заработка.

В «СДС Уголь» отказались от комментариев. В СУЭК не ответили на запрос NEWS.ru