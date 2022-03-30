Правительство изменит систему оплаты труда шахтеров

Минтруд России разработал
Минтруд предлагает внести изменения в закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» с 1 января 2023 года.
Сейчас нормы, определяющие структуру заработной платы шахтеров, определены только Федеральным отраслевым соглашением, что позволяет организациям, которые не вошли в соглашение, не соблюдать эти параметры, отмечают в министерстве. Структура оплаты труда шахтера может на 50% зависеть от выработки. Такая пропорция заставляет людей рисковать, спускаться в шахты, даже когда есть риски по безопасности. Но на них закрывают глаза, потому что существенная часть зарплаты шахтера привязана к плану, к объему добычи, а у всех есть семьи, кредиты и т.д.
По данным
Законопроект, разработанный Минтрудом России, предусматривает фиксацию структуры заработной платы шахтера, в которой доля выплат прямо или косвенно зависящих от выработки (то есть, количества добытого угля) не должна превышать 30%. Таким образом, шахтеры будут финансово защищены на случай, если добыча в связи с требованиями безопасности невозможна. При этом у организаций сохранится возможность поощрять работников за результаты труда при нормальном режиме работы предприятия.
Кроме того, Минтруд подготовил
В Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности (Росуглепроф) поддержали и поручение президента России, и предложенные Минтрудом поправки.
В текущем федеральном отраслевом соглашении зафиксировано, что доля выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (то есть, количества добытого угля) не должна превышать 30%. Во многих предприятиях было 50 на 50%, поэтому президент России дал поручение закрепить законодательно 70 на 30%, — сообщили NEWS.ru в Росуглепрофе.
Закрепление постоянной части зарплаты шахтера на уровне не менее 70% заставит людей меньше рисковать своей жизнью и здоровьем из-за денег полагает промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Человек будет уверен в том, что не останется без зарплаты, если будет соблюдать технику безопасности и не будет спускаться в шахту, где имеют место риски. Он и его семья не останутся без средств к существованию, если он не выполнит условную выработку, план и т.д., — сказал эксперт NEWS.ru
Ранее председатель профсоюза Иван Мохначук заявлял о том, что систему оплаты труда шахтеров необходимо изменить, динамически привязав премию к объему добытого угля и отказавшись от крупных штрафов за невыполнение поставленного плана, которые могут доходить до 50% от доходов горняков. Такой подход позволит шахтерам не забывать про безопасность в погоне за показателями плана, даже небольшое недовыполнение которого лишает их существенной части заработка.
В «СДС Уголь» отказались от комментариев. В СУЭК не ответили на запрос NEWS.ru