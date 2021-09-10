«Пожалуйте бриться»: ждать ли Европе скидок от «Газпрома»

Европу продолжает лихорадить: цены на газ обновляют исторические максимумы. На спотовом рынке голубое топливо торгуется выше 700 долларов за тысячу кубометров. Гораздо меньше за газ платят те, кто заключил долгосрочные контракты на поставку с Россией. Например, стоимость газа для Германии сегодня чуть ли ни втрое ниже биржевой. О выгодах дружбы с Россией напомнил президент Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Так дёшево, как Белоруссии, РФ не продаёт газ никому. Однако и Европа могла бы рассчитывать на лучшую цену, если бы не самонадеянность некоторых чиновников.

«Вот результат вам»

Цены на газ в Европе выросли для тех покупателей, которые не заключали с «Газпромом» долгосрочных контрактов. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи со своим белорусским коллегой.

На споте сейчас, на свободном рынке в Европе, 650 долларов за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам. <...> Но как вот в своё время напридумывали в Еврокомиссии — вот теперь пожалуйте бриться, — сказал Путин.

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У Москвы в этом вопросе свой подход. В России цена привязана к нефти, и, хотя цены тоже регулируют рынок, «колебания идут гораздо более мягко», пояснил президент. По словам Путина, государства, заключившие долгосрочные контракты на российский газ, могут «руки потирать и ликовать», так как приобретают его дешевле, иначе цена составила бы 650 долларов. Например, Германия ещё совсем недавно платила Газпрому $220 за тысячу кубометров топлива.

Ещё меньше за газ платит Минск. В 2022 году цена на газ для Белоруссии, как заверил Путин, сохранится на уровне текущего года — $128,5. Так дёшево России не продает газ никому.

Побили рекорд

Тем временем стоимость газа в Европе продолжает расти. Так, на торгах 9 сентября цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила $700 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE Futures. Рекордную отметку пробили котировкам контрактов на ноябрь и декабрь текущего года, прибавив за день ещё 3%.

В Европе очередной виток газового ралли связывают с действиями «Газпрома», который с 1 сентября на 12% сократил прокачку через Украину, отказавшись бронировать дополнительные мощности сверх твердого контракта с Киевом.

Позднее компания вдвое уменьшила поставки по трубопроводу «Ямал-Европа», который соединяет западносибирские месторождения с Германией. Кроме того, «Газпром» приостановил продажу газа на электронных аукционах на 2022 год (там клиенты могли приобрести дополнительные объёмы сверх долгосрочных контрактов).

Из-за холодной зимы и жаркого лета хранилища в Европе на начало сентября оказались заполнены лишь на 67% против 91% в прошлом году. В абсолютных показателях разница составляет 25 млрд кубометров. В самом «Газпроме» объясняют peшeниe пo снижению пpoкaчки необходимостью пополнить российские xpaнилищa: к 1 ноября они должны быть заполнены до рекордных 72,6 млрд кубометров.

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«Газпром» ни при чём

«Газпром» сложно в чём-то объективно обвинить, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман, напоминая, что его поставки в дальнее зарубежье (а это, в основном, как раз Европа) за восемь месяцев 2021 года составили 131,3 млрд кубометров, тогда как исторический рекорд — 133,3 млрд кубометров (за восемь месяцев). Основными причинами ситуации на газовом рынке Европы эксперт называет не политику «Газпрома», а климатические условия в прошедшие зиму и лето, а также перенаправление поставок СПГ в Азию, так как «там цены ещё выше».

Винить, скорее, стоит производителей сжиженного газа, ищущих своей выгоды в Азии, а также США, которые ради улучшения позиций своего СПГ существенно задержали строительство «СП —2, — рассуждает аналитик.

У «Газпрома» более 80% поставок газа в Европу осуществляется с привязкой к фьючерсам на газ. Во втором квартале средняя цена реализации в дальнем зарубежье была на относительно низком уровне ($224 за тысячу кубометров), «просто потому что привязка идёт к дальним фьючерсам, которые намного менее волатильны, чем спотовые цены», объясняет Кауфман. Долгосрочные контракты «Газпрома» гарантируют не только стабильные цены, но отсутствие дефицита топлива, ведь все свои обязательства компания выполняет.

Скидок не будет

Европейцы и американцы уверены, что могут «формировать» будущее, однако это не всегда удаётся, на это и указал российский президент, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, европейцы строили свой газовый рынок, рассчитывая получить в итоге рынок покупателя.

Они ждали, что к ним выстроится очередь и все будут мечтать продавать газ на европейском рынке. Оказалось, что случаются периоды дефицита, когда потребитель конкурирует за поставку, а не поставщики за рынок сбыта. Сегодня, например, весь СПГ ушёл в Азию, потому что там цена даже выше 700 долларов. И если ты хочешь, чтобы к тебе пришёл танкер с сжиженным газом, будь добр заплатить такую же цену. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

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По словам эксперта, европейские бюрократы десятилетиями принуждали компании ЕС подписывать контракты с привязкой к спотовым ценам, которые подвержены резким скачкам. Газпром придерживается классической схемы — привязке к стоимости нефти. Зная текущую цену на «черное золото», можно спрогнозировать цену на газ через полгода. Путин призывает к созданию более удобной для всех системы ценообразования, которая будет работать не только лишь в интересах потребителя, поясняет Юшков.

При этом вряд ли европейские покупатели могут сегодня рассчитывать на льготы и скидки от «Газпрома», считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Можно ожидать только, что острота проблемы дисбаланса спадёт и цены несколько снизятся, отмечает он.

А пока те, кому были адресованы слова российского президента, должны сделать определённые выводы. Риски от непродуманной политики и самонадеянности будут только расти, особенно в свете грядущего энергоперехода. Европа очень хочет отказаться от газа. Не рановато ли?