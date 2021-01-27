Потребительские цены в России выросли на 0,2% за неделю

https://static.news.ru/photo/20e2fe08-60c1-11eb-bf28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребительские цены на товары и услуги в России в период с 19 по 25 января 2021 года выросли на 0,2%, рост с начала января составил 0,8%, свидетельствуют данные Росстата. Показатель инфляции в годовом выражении на 25 января составлял 5,29%.

В отчётный период подорожали несколько категорий продовольственных товаров. Пшеничная мука в среднем стала дороже на 0,6%, мясо курицы, чёрный чай, вермишель — на 0,5%, ржаной хлеб, фруктово-ягодные детские консервы — на 0,3%, сосиски, сардельки, замороженная рыба, маргарин, макароны, гречка, молочные сухие смеси, карамель — на 0,2%, свинина, колбаса, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог, рис, поваренная соль и водка — на 0,1%.

Сахар-песок в среднем по стране подешевел на 0,5%, однако в 16 регионах цены на него выросли на 0,1–0,8%, в четырёх — на 0,9–4,3%, а в 13 субъектах цены не изменились. Куриные яйца подешевели на 0,2% в среднем, при этом уменьшение стоимости отмечено в 46 регионах, в шести субъектах цена яиц осталась прежней, а в 33 — увеличилась.

Подсолнечное масло подешевело на 0,1% в среднем по стране. В 20 регионах цены на него не менялись, в 30 — выросли.

Средняя цена на говядину, хлеб, булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта, шоколадные конфеты и пшено в отчётный период не менялась.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали подгузники — на 0,6%, хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубные щётки — на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%. Также выросли цены на телевизоры (1,4%), женские колготки (0,7%), смартфоны (0,6%), шампуни (0,4%), легковые машины, пылесосы, детские футболки и джинсы (0,3%), отечественные сигареты (0,2%), кроссовки для взрослых, детские спортивные костюмы, мужские футболки (0,1%). Детские кроссовки и мужские носки остались на прежнем ценовом уровне. Детские носки и гольфы подешевели на 0,1%.

Цены на бензин за неделю выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что сотрудники ведомства смогли добиться снижения необоснованно завышенной стоимости продуктов в ряде субъектов РФ, передавал NEWS.ru. Надзорный орган каждую неделю получает от Росстата информацию об индексе потребительских цен.