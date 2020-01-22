https://static.news.ru/photo/a56b2508-3d39-11ea-8ec5-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин считает, что уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все ещё остается недопустимо высоким. Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несмотря на то что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини в России плавно сокращается, — пояснил экс-министр в ходе дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста».

По мнению Орешкина, исправить ситуацию помогли принятые в 2012-м майские указы президента по зарплатам в сфере образования и здравоохранения.

Всемирный экономический форум проходит на швейцарском горнолыжном курорте с 21 по 24 января. Традиционно это площадка для международных дискуссий и переговоров на самом высоком уровне. Участники форума обсудят не только экономические темы, но и загрязнение окружающей среды, проблемы здравоохранения, развитие новых технологий и многое другое.

Ранее NEWS.ru писал, что модератор сессии Фёдор Лукьянов, открывая дискуссию, представил только что потерявшего министерское кресло Орешкина как просто экономиста. Минэкономразвития в новом правительстве Михаила Мишустина возглавил теперь уже экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.