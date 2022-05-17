«Потери будут больше»: аналитик оценил новый способ давления на Россию Аналитик Адамидов: выводить из обращения купюры в $100 ради давления на Россию неразумно

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Выводить из обращения купюры в $100 ради давления на Россию не слишком разумно, заявил независимый аналитик в сфере экономики Дмитрий Адамидов изданию «Компания». Так он прокомментировал предложение экс-корреспондента радио NBC в Москве Маркоса Куналакиса. Тот уверен, что подобный ход Вашингтона «открыл бы глаза» россиянам на внешнюю политику их властей и последствия для экономики.

Репутационные потери будут существенно больше, чем выгода от давления на Россию. Не получится сделать так, чтобы у России «отобрали» банкноты, а в остальных странах оставили. Палить из пушек по воробьям — не очень разумно, — сказал Адамидов.

Он добавил, что граждане России могут обменять стодолларовые купюры, например, в Турции.

В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев назвал предложение прекратить обращение купюр фантазиями без серьёзных последствий. Такое решение обесценит часть накоплений у 3-4% россиян и не отразится на состоянии олигархов, объяснил специалист.

В начале валютных торгов на Московской Бирже во вторник, 17 мая, рубль укрепился по отношению к доллару. При этом его позиция по отношению к евро ослабела, о чём свидетельствуют данные торговой площадки. По сведениям на 10:05 мск, курс американской валюты снижался на 0,21% — до 63,27 рубля, при этом евро рос до 66,12 рубля (+1,48%).