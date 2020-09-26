Потанин пообещал провести проверку более 600 объектов «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/d8c846ae-0009-11eb-b92e-fa163e074e61_660.jpg На месте аварии в Норильске Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Владелец компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что подход к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты после аварии в Норильске следует пересмотреть.

Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал , что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации. По словам бизнесмена, «Норникель» уже потратил около 11,5 млрд рублей на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Красноярском крае.

Потанин рассказал, что аварийный резервуар в Норильске отремонтировали в 2017-2018 годах, однако к качеству работ были некоторые нарекания.

К резервуару были нарекания, и мне бы не хотелось в это углубляться хотя бы потому, что окончательный ответ о причинах аварии даст Следственный комитет и Ростехнадзор, — отметил Потанин.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о претензиях Росрыболовства к виновным в экологической катастрофе в Красноярском крае.