Потанин пообещал провести проверку более 600 объектов «Норникеля»

Владелец компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что подход к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты после аварии в Норильске следует пересмотреть.
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Потанин рассказал, что аварийный резервуар в Норильске отремонтировали в 2017-2018 годах, однако к качеству работ были некоторые нарекания.
К резервуару были нарекания, и мне бы не хотелось в это углубляться хотя бы потому, что окончательный ответ о причинах аварии даст Следственный комитет и Ростехнадзор, — отметил Потанин.
Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.
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