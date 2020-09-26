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Потанин пообещал провести проверку более 600 объектов «Норникеля»

17:50, 26 сентября 2020
На месте аварии в Норильске На месте аварии в Норильске Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Владелец компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что подход к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты после аварии в Норильске следует пересмотреть.

Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации. По словам бизнесмена, «Норникель» уже потратил около 11,5 млрд рублей на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Красноярском крае.

Потанин рассказал, что аварийный резервуар в Норильске отремонтировали в 2017-2018 годах, однако к качеству работ были некоторые нарекания.

К резервуару были нарекания, и мне бы не хотелось в это углубляться хотя бы потому, что окончательный ответ о причинах аварии даст Следственный комитет и Ростехнадзор, — отметил Потанин.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о претензиях Росрыболовства к виновным в экологической катастрофе в Красноярском крае.

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