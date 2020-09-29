Посол РФ: Форум регионов РФ и Белоруссии подтвердил отношения двух стран

https://static.news.ru/photo/1703102a-0285-11eb-838e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Прошедший VII Форум регионов России и Белоруссии показал масштаб сотрудничества между странами и их отдельными регионами. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

VII Форум регионов Белоруссии и России действительно стал событием и подтвердил тот масштаб отношений между двумя странами, в формате «регион — регион», между городами-побратимами, — заявил Мезенцев в эфире телеканала «Россия 1».

В рамках этого мероприятия Москва и Минск подписали около 70 соглашений и контрактов. Их общая сумма составила более $700 млн. Об этом журналистам рассказал белорусский премьер Роман Головченко.

Политик убеждён, что подписанные документы будут способствовать углублению сотрудничества между странами. Глава правительства отметил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко акцентируют особое внимание на развитии регионального сотрудничества, которое является главным мотором торгово-экономического сотрудничества, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, во время заседания VII Форума регионов двух стран Лукашенко заявил, что «только вместе, сообща» Россия и Белоруссия смогут добиться значимых результатов в будущем. Политик напомнил, что за шесть лет между странами было подписано более 300 соглашений и заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд,

3 сентября российская делегация приезжала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в различных сферах. Во время визита российский премьер Михаил Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства.