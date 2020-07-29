Экономисты объяснили, почему пособия по безработице повышать нельзя

https://static.news.ru/photo/a2a1ebaa-d248-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе приведёт к тому, что люди потеряют стимул работать. Такие опасения высказали экономисты.

Так, вице-президент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лев Якобсон высказал мнение, что государству надо очень осторожно тратить деньги даже несмотря на имеющиеся резервы. Повышение пособий даже до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — слишком много в условиях нынешнего финансового кризиса.

Если же говорить о привязке выплат по безработице к средней зарплате в регионе, то это и вовсе «совершенно немыслимо», считает эксперт.

Почему человек, не работая, должен больше получать? Это может создать стимул для того, чтобы не искать работу, — цитирует Якобсона URA.RU.

Аналогичную позицию высказал финансовый аналитик Виталий Калугин. По его мнению, на такие выплаты российского бюджета попросту не хватит. Выплаты пособий в размере МРОТ, по его подсчётам, потребуют несколько десятков миллиардов рублей, а до уровня средних зарплат — сотни миллиардов.

Кроме того, добавил он, возможен приток населения в центрах занятости, которые отправятся туда ради больших выплат, что повлечёт увеличение числа безработных

Те люди, которые сейчас работают, будут увольняться, три месяца получать большие выплаты, а потом устраиваться обратно. Даже ради пособий в размере МРОТ люди будут вставать на биржу труда специально, так как в некоторых регионах МРОТ равен средней зарплате, — полагает Калугин.

Ранее, как писал NEWS.ru, Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты.

Предложения направлены в Министерство труда и социальной защиты. Там уже заявили, что пособие не должно стать заменой зарплате.