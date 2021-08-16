Эксперт оценил последствия визита Меркель в Россию для Украины

Из-за того, что Меркель лично посетит Россию, могут измениться отношения между Германией и Украиной, так как немецкая сторона поддерживает «Северный поток — 2» и «плясать под дудку» Киева не намерена. Об этом «Экономика сегодня» сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Визит окажется весьма содержательным. Диалог между Россией и Германией практически никогда не прерывался, но на него, безусловно, влияла позиция Европейской комиссии. К тому же влияние пытались оказывать Соединённые Штаты Америки, — отмечает эксперт.

Несмотря на все трудности, отношения между Россией и Германией всегда развивались, так это продолжится и в дальнейшем. Кроме того, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину есть о чём поговорить. Главы двух стран могут затронуть тему международных отношений, экономические и другие вопросы, предположил специалист.

Кроме того, предстоящий запуск «Северного потока — 2» говорит о том, что немецкий политик полностью поддерживает этот проект и не собирается идти на поводу у Киева. Получается, что Меркель ведёт взвешенную политическую деятельность и придерживается своей линии, заключил Оленченко.

Ранее глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен заявил, что Германия может отказаться от газопровода «Северный поток — 2», если в её новом правительстве будет доминировать партия «Зелёных».