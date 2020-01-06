https://static.news.ru/photo/16447734-324a-11ea-87e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: BoeingAirplanes/twitter.com

После крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране акции корпорации Boeing на Нью-Йоркской бирже упали на 1,42%.

По информации, указанной на сайте биржи, к 20:30 мск курс акций упал на 1,42%, или на $4,78 — до 332,60.

Рано утром 8 января украинский Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было, по предварительным данным, 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, российский авиаэксперт считает, что в качестве приоритетных версий крушения украинского Boeing 737 в Иране должны рассматриваться попадание в него ракеты или теракт.