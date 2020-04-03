Пошлины на ввоз ряда продуктов в ЕАЭС обнулены

https://static.news.ru/photo/2785e4e0-75b3-11ea-8dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАК) утвердил перечень товаров критического импорта, в отношении которых обнулены пошлины в ЕАЭС. Об этом сообщили на сайте ЕЭК.

Отмечается, что в перечень товаров, освобождённых от ввозной пошлины до 30 июня, вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные товары, в том числе рис, гречка, рожь, капуста, морковь, детское питание и отдельные лекарства.

Помимо этого, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, плёнки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября нынешнего года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

Принятая мера позволит оперативно адаптировать применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнёв.

Как писал NEWS.ru, экспорт из стран ЕАЭС гречки, ржи, риса, семян подсолнечника и ряда других продуктов теперь под запретом. В ЕЭК считают, что эта мера позволит избежать дефицита в случае обострения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничение будет действовать до 30 июня.