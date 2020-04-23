Помощник министра ЕЭК Глазьева ответил на критику со стороны ЦБ

https://static.news.ru/photo/81e6b872-859b-11ea-89ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук заявил, что его шеф не общался с представителями ЦБ и Минэкономразвития на тему своей информационной активности.

Ранее появилась информация о том, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо с критикой экономических предложений Глазьева и с просьбой ограничить его активность в СМИ.

Все содержательные представления и рекомендации и систему мер, которая нами разрабатывается, можно найти на персональном сайте Сергея Юрьевича в многочисленных публикациях. Новый доклад вот неделю назад вышел. Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились, — заявил Ткачук в беседе с изданием «Подъём».

Глазьев ранее представил доклад, в котором предложил меры по стабилизации экономики на фоне пандемии коронавируса. Среди прочего министр ЕЭК предложил ввести налог на обмен валюты в странах Евразийского экономического союза. Эта мера подверглась резкой критике со стороны ЦБ.

Как передавал NEWS.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает серьёзных потрясений в российской банковской сфере из-за последствий пандемии коронавируса.