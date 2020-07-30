Подписка на газеты и журналы упала из-за сокращения доходов населения

https://static.news.ru/photo/f35e28b2-d2d2-11ea-bd34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Почта России объявила о снижении подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года на 10%. Причиной всему — сокращение доходов населения и повышение цен на доставку прессы на дом из-за роста почтовых тарифов.

Дешевле купить журнал или газету в киоске, пояснили в Почте России. Остановить сокращение могли бы субсидии для организации. Она получала из бюджета до 3,5 млрд рублей в год, пишет «Коммерсант».

Выплаты из бюджета поступали в Почту России до 2014 года, это позволяло покрыть убытки от подписных изданий. Но пять лет назад субсидию отменили. Сейчас Почте России для покрытия убытков требуется до 6–9 млрд рублей в год.

Почтовикам предлагалось вернуть субсидию, но они этот вариант не поддержали, аргументировав тем, что отказ от печатной продукции мотивирует к переходу на предоставление более актуальных услуг, таких, как подписка на электронные версии изданий. Тем более, что и в условиях существования субсидии подписные тиражи падали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие подозревает заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова в причинении ущерба предприятию в 67 млн рублей. Он в десять раз занизил сумму штрафов подрядным организациям за ненадлежащее исполнение договоров.