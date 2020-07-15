СК: замглавы «Почты России» причинил ущерб компании в 67 млн рублей

https://static.news.ru/photo/01fdee16-c6ee-11ea-b005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие подозревает заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова в причинении ущерба предприятию в 67 млн рублей. Он в десять раз занизил сумму штрафов подрядным организациям за ненадлежащее исполнение договоров.

Емельченков с февраля по октябрь 2018 года подписал дополнительное соглашение к государственному контракту, занизив в десять раз сумму штрафов, не поставив об этом в известность курирующее министерство. В итоге «Почта России» необоснованно выплатила 67 млн рублей подрядчикам, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное СУ СКР.

Причастность топ-менеджера предприятия к мошеннической сделке подтверждается показаниями свидетелей и собранными материалами. Емельченков сейчас находится под домашним арестом до 13 сентября. Ему вменяют превышение должностных полномочий, вину он не признает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержанному заместителю гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову предъявили обвинение в превышении служебных полномочий. По данным некоторых СМИ, Емельченкова подозревают в картельном сговоре. Помимо него был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, компания была одним из поставщиков «Почты России».