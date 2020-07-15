Замдиректора «Почты России» обвинили в превышении полномочий

Задержанному заместителю гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову предъявили обвинение в превышении служебных полномочий.
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Ранее, как передавал NEWS.ru, факт возбуждения уголовного дела против сотрудника подтвердили в «Почте России». В пресс-службе компании заявили, что дело инициировано СУ СК РФ по Южному административному округу Москвы. «Почта России» в настоящее время активно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств произошедшего.
По данным некоторых СМИ, Емельченкова подозревают в картельном сговоре. Помимо него был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, компания была одним из поставщиков «Почты России».
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