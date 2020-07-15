Замдиректора «Почты России» обвинили в превышении полномочий

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Задержанному заместителю гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову предъявили обвинение в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чертановский суд Москвы. Следствие требует отправить задержанного под домашний арест.

Ранее, как передавал NEWS.ru, факт возбуждения уголовного дела против сотрудника подтвердили в «Почте России». В пресс-службе компании заявили, что дело инициировано СУ СК РФ по Южному административному округу Москвы. «Почта России» в настоящее время активно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств произошедшего.

По данным некоторых СМИ, Емельченкова подозревают в картельном сговоре. Помимо него был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, компания была одним из поставщиков «Почты России».