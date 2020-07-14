«Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении должностного лица

Пресс-служба «Почты России» подтвердила факт возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица компании.
В пресс-службе уточнили, что дело заведено СУ СК по Южному административному округу в Москве. На данный момент компания сотрудничает с представителями правоохранительных органов в расследовании всех обстоятельств произошедшего,
Ранее в СМИ появились сообщения о задержании заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Издание TAdviser со ссылкой на источники
Как писал NEWS.ru, управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу завело дело на три компании, которые подозреваются в создании картеля на поставку музыкальных инструментов.
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