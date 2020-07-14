«Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении должностного лица

https://static.news.ru/photo/9b7e2a68-c66e-11ea-8fda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба «Почты России» подтвердила факт возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица компании.

В пресс-службе уточнили, что дело заведено СУ СК по Южному административному округу в Москве. На данный момент компания сотрудничает с представителями правоохранительных органов в расследовании всех обстоятельств произошедшего, передаёт РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

Издание TAdviser со ссылкой на источники писало , что сотрудника задержали по подозрению в картельном сговоре. Помимо него был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, компания которого была одним из поставщиков «Почты России».

Как писал NEWS.ru, управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу завело дело на три компании, которые подозреваются в создании картеля на поставку музыкальных инструментов.