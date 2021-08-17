Подавляющее большинство россиян высказалось за отмену пенсионной реформы

За отмену пенсионной реформы, которую российские власти приняли в 2018 году, высказались 87% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования онлайн-портала SuperJob.

Отмечается, что негативно к этой идее отнеслись только 5% респондентов. При этом, по мнению экспертов, желание граждан вернуть прежний пенсионный возраст не связано с уровнем их дохода. Так, процент поддерживающих инициативу среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, оказался тем же (89%), что и у людей, чья зарплата выше 80 тысяч (89%).

Однако уровень одобрения подобной инициативы рос с увеличением возрастной группы респондентов. Так, поддержка среди россиян до 34 лет составила 79%, от 35 до 44 лет — 88%, а от 45 лет — 92% участников опроса.

Процедура проводилась 17 и 18 августа по всей России среди совершеннолетних жителей 387 населённых пунктов. В исследовании приняло участие в общей сложности 1,6 тысячи человек.

Ранее стало известно о внесении депутатами КПРФ в Госдуму законопроекта о возвращении прежнего пенсионного возраста. Инициатива направлена на снижение возраста, дающего право на получение пенсии, до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.