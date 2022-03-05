Песков назвал «экономическим бандитизмом» санкции, введённые против РФ

Санкционное давление стран Европы или США не может обеспечить изоляцию такой страны, как Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ограничения, которые Запад ввёл в отношении Москвы, он назвал «экономическим бандитизмом».

Россия будет так или иначе противостоять этому экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые будут лучшим образом соответствовать нашим интересам, — подчеркнул Песков.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, что кризисный период в России может продлиться три — пять месяцев. Он отметил, что санкции Запада стали серьёзным вызовом для российской промышленности, однако правительство принимает эффективные меры по использованию бюджетных средств, включая налоговые льготы на НДФЛ и меры пониженной ставки для ряда предприятий.

До этого экономист Goldman Sachs Клеменс Графе рассказал, что Россия победит в санкционной войне благодаря высокой цене на нефть. По его словам, через полгода после введения западных санкций Москва заработает достаточно от продажи нефти и газа, чтобы компенсировать потери. Он отметил, что в этом случае экономика страны будет ориентирована на внутренний рынок, а объём товарооборота между Россией и Китаем заметно возрастёт.