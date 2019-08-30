https://static.news.ru/photo/4652d9d4-cb1b-11e9-8a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объёмы перекачки нефти по трубопроводной системе Баку — Тихорецк — Новороссийск в 2019 году планируется увеличить с 3,3 до 5,3 млн тонн, что на 61% больше, чем в 2018 году.

Этот показатель будет складываться из примерно 1 млн тонн азербайджанской нефти, 2,2 млн тонн казахстанского и 2,1 млн тонн туркменского сырья.

Для наращивания объёмов модернизируются нефтеперекачивающие станции в Дагестане, которые обслуживают трубопроводы. В частности, в июле была проведена замена системы автоматизированного управления технологическим процессом на нефтеперекачивающей станции «Махачкала», сообщает РИА Новости со ссылкой на корпоративный журнал «Транснефти».

Ранее News.ru писал, что инцидент с поставкой загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба» негативно отразился на прибыли компании во второй половине 2019 года.