Падение курса рубля и доллара связали с предвыборной кампанией в США

https://static.news.ru/photo/6f910da4-d379-11ea-aff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ связали падение куса рубля и доллара по отношению к евро с предвыборной кампанией в США. Такого мнения придерживается эксперт, директор центра конъектурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Так, 31 июля курс доллара впервые с середины апреля поднялся до 74 рублей. Евро закрепилось на отметке 87 рублей, пишет URA.RU. Аналитик заявил, что не видит в этом ничего критического.

Курс доллара падает и растёт — это естественная тенденция, связанная с выборами в США 3 ноября. После этой даты уже можно следить за экономическим трендом, — заявил Остапкович.

До конца года, считает финансист, российский рубль может упасть ещё значения на три. Но для экономики РФ это уже будет не страшно, так как курс пока не достиг значения 80 рублей за доллар.

Некоторая девальвация рубля поможет выходу отечественной продукции на международный рынок, — предположил аналитик.

Остапкович добавил, что это может создать некоторые проблемы для населения, но инфляционных всплесков не ожидается. С падением доллара укрепляется курс евро. Однако смысла переводить одну валюту в другую нет, если только это не миллионные партии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биржевой курс доллара США в начале торговой сессии на МосБирже 31 июля 2020 года увеличился до 73,43 рубля (+0,35%), евро — до 87,35 руб (+0,8%), преодолев отметку в 87 руб. впервые с 1 апреля 2020-го, по данным на 10:00 мск. К 10:05 мск доллара вырос до 73,53 руб. (+0,5%), евро — до 87,48 руб. (+1%).