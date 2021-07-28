Пользователи Сети бурно отреагировали на решение «Газпрома» по Украине

Отказ России дополнительно поставлять газ через Украину вызвал резкую реакцию в Интернете. При этом большинство пользователей позитивно отреагировали на это решение. Об этом сообщают «Народные новости».

Компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные транзитные мощности, чтобы прокачивать голубое топливо через украинскую газотранспортную систему на август 2021 года. Сами пользователи отнеслись к данной новости с иронией. Многие отметили, что Россия давно уже должна вести себя более жёстко по отношению к Украине. Также юзеры отметили, что необходимо значительно сокращать транзит газа, учитывая украинскую политику по отношению к РФ.

Есть такая русская пословица: не плюй в колодец — попить пригодится, — гласит один из самых популярных комментариев.

Кроме того, другая часть комментаторов отметила, что подобными действиями российская сторона даёт понять, что время разговоров прошло и начались настоящие действия. Также многим стало жаль простых людей, на которых отразится повышение цен на газ.

Ранее стало известно, что украинцев призвали готовиться «ползти на коленях» в Москву за газом. Политолог допустил, что Украину ждёт дефицит газа после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2».