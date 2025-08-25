Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 10:00

От сел до госкорпораций: где развивают HR в госсекторе

Как организация может создать привлекательные условия для лучших специалистов на рынке, как сделать команду, из которой не хочется уходить, и может ли атмосфера в коллективе влиять на эффективность работы? Этими вопросами задаются все работодатели.

Сейчас навыки HR базово должны быть не только у кадровиков, но и у руководителей и пиар-служб. С целью вывести на первый план тех, кто создает лучшие HR-практики в госсекторе, правительство Москвы запустило премию в сфере управления персоналом «В кадре». О ее задачах и командах, которые создают лучшие HR-проекты, рассказала начальник управления коммуникационного сопровождения Управления кадровых сервисов Правительства Москвы Наталья Чепига.

В этом году впервые правительство Москвы проводит премию «В кадре». Почему ее учредили и какие задачи она решает?

— Идея создания премии пришла «изнутри». Мало просто выбрать лучшие подходы, важно еще адаптировать их под задачи и специфику госсектора. Мы стремимся стать площадкой, где любой кадровый специалист или руководитель — каждый, у кого в задачах стоит привлечение и удержание персонала, — мог бы «подсмотреть» работающие практики и применить их у себя. Нам было важно поддержать коллег, развивающих HR в госсекторе.

Кто мог принять участие в конкурсе?

— Мы пригласили к участию в премии команды из госсектора со всей России с проектами, которые показали результат в 2024 году. Для нас важно, чтобы даже небольшие организации смогли конкурировать с крупными госкорпорациями. Сейчас победить может любая команда, независимо от своего размера и вложенного бюджета. У нас три категории: «Федерация», «Регион» и «Столица» — это разделение позволяет уравнять шансы на победу.

Какие проекты могли заявить участники и какие номинации предусмотрены?

— Участники могли подать проекты, связанные, например, с подбором и наймом сотрудников, управлением талантами, обучением и развитием, оценкой персонала, развитием корпоративной культуры. То есть проекты, которые помогают находить и удерживать на рабочих местах лучших специалистов, создают комфортные условия труда, мотивируют работать на благо жителей. Как я уже рассказала, у нас есть три категории. В каждой из них — четыре номинации: «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации».

Какова география и состав участников?

— У нас получилось охватить всю Россию. Всего участвуют команды из 47 регионов и 218 организаций: государственные инспекции и фонды, правительства субъектов, госкорпорации, НИИ, вузы и школы, СМИ, некоммерческие организации, транспортные и авиакомпании, банки и другие представители госсектора. Представьте, что в одном конкурсе есть заявки из сел и станиц и из крупнейших организаций страны.

В какой категории больше всего участников? И откуда пришло наибольшее количество заявок?

— Наиболее активно премию поддержали регионы — большинство работ поступило из субъектов России. Лидерами по количеству заявок стали Нижегородская и Тюменская области, а также Республики Татарстан и Крым. А наибольший интерес вызвали номинации «В фокусе: удержание» и «Академия талантов: развитие», что подчеркивает стремление работодателей адаптироваться к современным реалиям рынка труда и инвестировать в развитие сотрудников.

Как именно проходит отбор финалистов?

— Прием заявок на премию завершился в середине июля, после этого все проекты прошли техническую экспертизу. Затем все проекты были переданы экспертам из различных организаций госсектора и бизнеса, обладающие глубокими профессиональными навыками. Для максимальной объективности каждый проект будет оценен тремя экспертами. Пять номинантов станут финалистами конкурса. Из их числа жюри выберет победителей и лауреатов в каждой номинации каждой категории.

Вы рассказали про экспертов, а кто входит в жюри конкурса?

— Члены жюри — представители государственных организаций, ключевые эксперты рынка, топ-руководители крупных компаний.

Когда мы сможем узнать имена победителей и какие возможности открываются перед ними?

— 60 финалистов опубликуют на сайте премии после 7 сентября. Все команды посетят торжественную церемонию награждения 3 октября в Москве. Там объявят имена лауреатов и победителей. Проекты участников получат освещение в СМИ, а сами команды наладят партнерские связи с ведущими организациями отрасли для совместной работы. Победителей — 12 команд, которые займут первые места — ждут денежные призы. Общий призовой фонд премии — 48 миллионов рублей.

Какие планы по развитию премии «В кадре» в будущем?

По решению мэра Москвы премия станет ежегодным событием. Такой формат нужен как пространство для профессионального диалога и признания. Информацию о старте приема заявок на будущий год обязательно опубликуем на сайте премии и будем ждать кадровые команды из госсектора со всей страны в числе участников.

