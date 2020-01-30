https://static.news.ru/photo/85e02608-42e7-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press/Global Look Press

«Укргазодобыча», дочерняя компания украинской госкомпании «Нафтогаз», заявила об истощении пяти основных газовых месторождений страны. Уровень их выработки составляет от 79% до 90%.

Информацию о положении дел на месторождениях компания разместила на своей странице в Facebook. Отмечается, что в настоящее время инвестиции направляются на поиск новых залежей ресурсов. В 2019 году открыто три месторождения. Их запасы оцениваются в 2,15 млрд кубометров газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина в ближайшем будущем не будет покупать российский газ напрямую у «Газпрома», а только через европейских посредников и по более высоким ценам. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, прямые поставки невозможны, поскольку Киев нашёл альтернативные маршруты.