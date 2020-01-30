«Укргазодобыча», дочерняя компания украинской госкомпании «Нафтогаз», заявила об истощении пяти основных газовых месторождений страны. Уровень их выработки составляет от 79% до 90%.
Информацию о положении дел на месторождениях компания
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина в ближайшем будущем не будет покупать российский газ напрямую у «Газпрома», а только через европейских посредников и по более высоким ценам. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, прямые поставки невозможны, поскольку Киев нашёл альтернативные маршруты.
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