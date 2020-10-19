Киев нашёл новый способ «ударить» по «Газпрому»

https://static.news.ru/photo/cfe5aa12-1211-11eb-ba99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Киев отыщет способ ударить по «Газпрому», если РФ не продлит контракт с Украиной на транзит газа европейским потребителям, заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Соответствующее заявление было озвучено в интервью S&P Global Platts.

По его словам, Украина сделает попытку заручиться поддержкой ЕС в виде новых поставщиков. Кроме того, Киев продолжит требовать переноса точки передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, что не позволит «Газпрому» навязывать странам свои условия.

Макогон также отметил, что страна может сконцентрироваться на поставках синтетического метана, биометана или водорода.

Соглашение о транзите газа в Европу было подписано в конце декабря 2019 года. В частности, предусмотрены поставки 60 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в течение последующих четырёх лет.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что цена газа для украинцев может превысить семь гривен (около 19 рублей), что почти в четыре раза дороже стоимости топлива в РФ. Специалист отметил, что украинские власти должны вмешаться в ситуацию и попытаться стабилизировать рынок.

Главной причиной высокой стоимости газа на Украине Землянский назвал привязку цен к европейским биржам.